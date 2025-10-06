Bandırma'da miniklerden can dostlara ziyaret

Bandırma Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte öğrencileri barınakta ağırladı.

Bandırma Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilçedeki öğrencileri hayvan barınağında misafir etti. Etkinliğe Bahçeşehir Koleji, Meraklı Mucitler Anaokulu, İlk Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ada Anaokulu’ndan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Minik ziyaretçiler, barınakta bulunan can dostlarla keyifli vakit geçirirken, veteriner hekimlerden hayvan sağlığı ve mesleklerine dair bilgiler aldı. Etkinlik kapsamında çocuklar, barınak duvarlarını rengârenk boyayarak hem eğlendi hem de sanatsal yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu.

Eğitici ve eğlenceli anlara sahne olan etkinlik sonunda Bandırma Belediyesi yetkilileri, doğa ve yaşam sevgisini küçük yaşta edinmelerine katkı sağlayan öğrenciler ile bu anlamlı günü organize eden öğretmenlere teşekkür etti.