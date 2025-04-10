Bandırma’da Polis Haftası kutlandı

Bandırma’da Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Törende, Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yıllık köklü geçmişi ve toplum içindeki yeri vurgulanırken saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, törenin ardından yaptığı açıklamada Türk polisinin halkın huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Başkan Mirza şu ifadeleri kullandı:

“Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldık. Bandırma’da her konuda gösterdikleri duyarlılık için Emniyet Müdürümüze, Müdür Yardımcılarımıza, Amirlerine ve Memurlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyetimizin emniyet mensuplarına minnettarız. Şehitlerimizi de saygı ve şükranla anıyoruz.”