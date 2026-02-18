Bandırma'da Ramazan davulcuları hazır

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan Ramazan davulcularının bu yıl da görev başında olacağını duyurdu. Mirza, belediye tarafından yetkilendirilen davulcuların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Başkan Mirza’nın yaptığı açıklamaya göre, 20 merkez mahallede toplam 30 davulcu vatandaşları sahura kaldırmak için görev yapacak. Belediye tarafından yetkilendirilen davulculara mühürlü kimlik kartları teslim edilirken, vatandaşların yalnızca belediye mührü bulunan davulculara itibar etmeleri istendi. Ramazan davulcularının bahşiş toplama takvimi de açıklandı. Davulcular, Ramazan ayının ortasında ve Ramazan Bayramı’nın birinci gününde bahşişlerini alacak. Başkan Mirza, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, geleneğin düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.