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Bandırma'da Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu

Bandırma'da Uluslararası Çocuk Festivali coşkusu
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Bandırma, 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen halk dansları gösterileriyle adeta bir kültür mozaiğine ev sahipliği yaptı. Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, farklı kültürlerin dansla buluştuğu unutulmaz bir güne sahne oldu.

Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika’dan gelen çocuk halk dansları toplulukları, ülkelerine özgü kültürel danslarını sahnede sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. Farklı coğrafyalardan gelen çocukların aynı sahnede buluşarak dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vermesi, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Festival coşkusuna Bandırma Belediyesi’ne bağlı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencileri de katıldı. Miniklerin sahnede sergilediği performanslar, izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı. Renkli kostümleri, enerjik dansları ve yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleriyle minikler, festivalin en özel anlarından birine imza attı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda, 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen halk dansları gösterileriyle kentimiz rengârenk bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika’dan gelen çocukların sahnelediği kültürel danslar izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festival coşkusuna Bandırma Belediyesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencilerimiz de neşeleriyle renk kattı. Kültürün, barışın ve kardeşliğin dansla buluştuğu bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Bu anlamlı etkinlik, sadece çocukların değil, tüm Bandırma halkının da bir araya geldiği ve kültürlerarası kaynaşmanın pekiştirildiği bir gün olarak hafızalara kazındı. Bandırma Belediyesi, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inandıklarını ve bu tür uluslararası etkinliklerle Bandırma’yı kültürel bir merkez haline getirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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