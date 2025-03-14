Bandırma'da yeni çöp konteynerleri yerleştirildi

Bandırma Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşlardan gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni çöp konteynerlerinin konumlandırılmasına başlandı.

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de temizlik hizmetlerini güçlendiren Bandırma Belediyesi, Akçapınar Mahallesi, Yeni Ziraatli Mahallesi ve Eski Ziraatli Mahallesi’nde yeni çöp konteynerlerini yerleştirdi. Çevre temizliğini artırmak ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla başlatılan konteyner yerleştirme çalışmaları, planlamalar doğrultusunda tüm mahallelerde devam edecek. Hasarlı konteynerler ise iyileştirme çalışmaları yapılarak kentimize geri kazandırılacak.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, çevre temizliği konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hemşehrilerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaçları tespit ederek hızla çözüme kavuşturuyoruz. Temiz ve yaşanabilir bir Bandırma için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”