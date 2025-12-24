Bandırma'da yeni yıl temizliği: Kent genelinde yoğun mesai

Bandırma Belediyesi, yeni yıl öncesinde kent genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya indi. Saat 05.00’te başlayan çalışmaların dört gün boyunca aralıksız süreceği bildirildi.

Kent estetiğini korumak, çevre sağlığını güçlendirmek ve vatandaşlara daha yaşanabilir bir Bandırma sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar, şehrin birçok noktasını kapsıyor. Ana arterler, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, çöp konteynerleri ve ortak kullanım alanlarında yoğun bir temizlik faaliyeti gerçekleştiriliyor. Ekipler kentin dört bir yanında titizlikle görev yapıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni yıla tertemiz bir Bandırma ile girmek istiyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kentte hayatlarını sürdürmeleri için sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, Bandırma’yı sadece yeni yıla değil, her güne temiz ve düzenli bir şekilde hazırlamak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan ekiplerin çalışmalarını memnuniyetle karşıladı. Özellikle yeni yıl öncesinde yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarının kente yakışır bir görüntü oluşturduğunu belirten yurttaşlar, Bandırma Belediyesi’ne ve emek veren personele teşekkür etti.

Bandırma Belediyesi’nin dört gün sürecek temizlik seferberliği kapsamında, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların devam edeceği, yeni yıl boyunca da temizlik ve çevre düzenine yönelik hizmetlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.