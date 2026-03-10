Bandırma'da yoğun mesai: Başkan Mirza çalışmaları yerinde inceledi

Bandırma’da belediye hizmetleri hız kesmeden sürerken, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yürütülen çalışmaları sahada inceleyerek hem yeni yatırımların müjdesini verdi hem de yaz dönemi için kapsamlı bir yol programı hazırladıklarını açıkladı. Belediye envanterine katılan yeni iş makineleriyle birlikte kent genelinde asfalt ve yol çalışmalarının önemli ölçüde hız kazanması bekleniyor.

Bandırma Belediyesi, altyapı ve yol hizmetlerinde kapasiteyi artırmak amacıyla araç filosunu yeni iş makineleriyle güçlendirdi. Belediye envanterine kazandırılan asfalt serme makinesi (finişer), büyük grayder ve silindir, özellikle yaz aylarında yürütülecek asfalt ve yol çalışmalarının ana ekipmanları olacak.

Sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dursun Mirza, yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte kent genelinde daha hızlı ve planlı bir çalışma sürecinin başlayacağını belirtti. Mirza “Bu ekipmanlarla yaz boyunca Bandırma genelinde ciddi bir yol ve asfalt çalışması planlıyoruz. Hedefimiz, kentimizin farklı mahallelerinde yıllardır bekleyen yol ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamak” dedi.

Başkan Mirza, küresel ekonomik gelişmelerin altyapı projelerine etkisine de dikkat çekti. Özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın asfalt üretiminde kullanılan petrol ve bitüm maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Mirza “Umarım bölgedeki savaş koşulları nedeniyle petrol ve bitüm fiyatları projemizi etkileyecek düzeyde yükselmez. Amacımız sorunsuz bir çalışma dönemi geçirerek planladığımız tüm projeleri hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

CAN DOSTLARI İÇİN MODERN BARINAK PROJESİ

Bandırma Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli bir projeyi daha başlattı. Mevcut hayvan barınağında başlatılan modernizasyon çalışmalarıyla birlikte tesisin kapasitesi ve yaşam standartları artırılacak.

Proje kapsamında barınağa yeni yaşam alanları, bakım üniteleri ve rehabilitasyon alanları eklenmesi planlanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hız verilen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Mirza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Can dostlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu koşullarda yaşamalarını sağlamak önceliğimiz. Yeni projemizle barınağımızı çok daha işlevsel ve modern bir hale getireceğiz” dedi.

LEVENT MAHALLESİ’NE TAZİYE EVİ VE PAZAR YERİ

Mahalle bazlı ihtiyaçların yerinde tespiti amacıyla saha ziyaretlerini sürdüren Başkan Mirza’nın bir sonraki durağı Levent Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Mirza, bölgenin uzun süredir beklediği iki önemli yatırımın müjdesini verdi.

Planlanan projeler kapsamında mahalleye bir taziye evi ve modern bir pazar yeri kazandırılacak. Yapılan incelemeler sonucunda proje alanlarının belirlendiği ve kısa süre içinde inşaat sürecine geçileceği bildirildi.

Başkan Mirza, bu yatırımların mahalle yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirterek, “Taziye evi mahalle kültürümüz açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Pazar yeri ise hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha düzenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sağlayacak” diye konuştu.

600 EVLER MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMALARI

Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 600 Evler Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı.

Mahallede bulunan Taflan Sokak’ta gerçekleştirilen yol yapım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Mirza, bölgede devam eden yoğun inşaat faaliyetleri nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü ifade etti.

Mirza, ekiplerin hazırlanan program çerçevesinde diğer cadde ve sokaklarda da bakım ve yenileme çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “Bozulan yolları modernize etmek için ekiplerimiz planlı bir şekilde mahalle mahalle çalışmalarını sürdürecek” dedi.

YAZ DÖNEMİNDE YOĞUN MESAİ

Bandırma Belediyesi’nin yeni araç yatırımları, sosyal projeleri ve mahalle odaklı hizmet planlamasıyla birlikte 2026 yaz döneminde kent genelinde yoğun bir çalışma temposuna girmesi bekleniyor.

Altyapıdan sosyal projelere kadar birçok alanda yürütülen çalışmaların, Bandırma’nın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtilirken, Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın sahada gerçekleştirdiği incelemelerin de bu sürecin yakından takip edildiğini gösterdiği ifade ediliyor.

Belediye yetkilileri, hazırlanan yol ve asfalt programının yaz ayları boyunca etap etap uygulanacağını ve kentin farklı mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Kent genelinde planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Bandırma’nın hem altyapı hem de sosyal yaşam alanları açısından daha modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.