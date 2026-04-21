  Bandırma'da yol ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Bandırma Belediyesi, ilçe genelinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Edincik Mahallesi’nde parke taşı onarım ve bakım çalışmaları sürdürülürken, mera ve bahçe yollarında greyder ile düzenleme çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda;

* Ömerli Mahallesi’nde barınak yolu tesviye çalışması,

* Ziraatli Mahallesi’nde yol tesviye çalışması,

* Kurban Pazarı yan yolunda bozuk yolların düzeltilmesi,

* Bereketli Mahallesi’nde yol iyileştirme çalışmaları,

* Erikli Mahallesi’nde arazi yollarının düzenlenmesi,

* Çakılköy Mahallesi’nde arazi yollarının düzenlenmesi,

* Sahil Yenice Mahallesi’nde su kanalı yolunun düzenlenmesi çalışmaları tamamlandı ya da devam ediyor.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, “Hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde ulaşım kalitesini artırmak için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Bandırma Belediyesi, planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol bakım ve düzenleme çalışmalarına devam edecek.

