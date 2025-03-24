Bandırma'dan Ekrem İmamoğlu'na 31 bin 291 oyla destek

Bandırma’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullanılan oy sayısı 31291 oldu. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yüksek oy oranı nedeniyle Bandırmalılara teşekkür ederek, kentin çağdaş ve demokratik duruşunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Başkan Mirza, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bandırma ile gurur duyuyorum! Çağdaşlığın kenti olduğunu bir kez daha ispatladı. Hemşehrilerimiz ile yan yana, omuz omuza… Bu kentte yaşamaktan, bu kente hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sandığa giden, demokrasiye ve geleceğine sahip çıkan tüm Bandırmalılara, süreci sorunsuz bir şekilde yürüten ilçe yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye birlikte güçlüyüz ve kazanacağız!”

Ekrem İmamoğlu’na verilen güçlü destekle Bandırma’nın demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Mirza, mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.