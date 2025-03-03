Bandırmalı genç bilim kahramanlarından Belediye Başkanı Mirza'ya anlamlı ziyaret

Bandırma Bahçeşehir Koleji öğrencileri, robotik kodlama alanında geliştirdikleri denizaltı tasarımıyla ulusal turnuvada büyük bir başarıya imza attı.

Genç bilim kahramanlarımız, turnuvada ikinci olarak bizleri gururlandırdı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bu büyük başarıyı elde eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerini belediyede ağırlayarak tebrik etti.

Başkan Mirza, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve üretkenliğinin geleceğe umut verdiğini belirterek, “Öğrencilerimizin azmi, emeği ve hayal gücü bizleri gururlandırıyor. Bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz, başarılarıyla bizleri gururlandıran bu pırıl pırıl gençleri yetiştiren ailelerine ve değerli hocalarımız Ahmet Çatal, Ceren Ertürk ve Bahadır Kale’ye teşekkür ediyor, bu yolculukta çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum.” dedi.

Ziyarette, genç mucitler projelerini tanıtarak denizaltı tasarım süreçleri hakkında bilgi verdi.