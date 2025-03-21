Bandırmalılar iftar çadırında buluştu

Bandırma Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, BANSİAD (Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ve GÜNMARSİFED’in (Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) destekleriyle vatandaşlara iftar ikramında bulunuldu.

Bandırmalılar bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaştı. İftar programına katılan hemşehrilerimizle yakından ilgilenen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, desteklerinden dolayı BANSİAD ve GÜNMARSİFED’e teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Başkan Mirza, “Ramazan ayının manevi ikliminde hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sağlayan değerli iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin,” dedi.