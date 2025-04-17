Bandırma'nın gururu Mutlu Çocuklar anaokulu Başkan Mirza'yı ziyaret etti

Bandırma’nın eğitim alanındaki örnek kurumlarından biri olan Özel Bandırma Mutlu Çocuklar Anaokulu / Kreş ve Gündüz Bakımevi, Ankara’da düzenlenen Platin Melek Ödül Töreninde “Çocuğa Değer Katan Kurum” ödülünü ikinci kez kazanarak Bandırma’ya büyük bir gurur yaşattı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, bu önemli başarıyı elde eden kurumun kurucusu Yasemin Ungan, okul müdürü Hilal Sevim ve Ezgi Hoşgör, öğretmen Melike Avcı ve minik öğrencilerini belediyede misafir etti. Başkan Mirza, yaptığı açıklamada kurumun Bandırma'nın eğitim vizyonuna ve çocukların geleceğine katkılarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Başkan Mirza “Ankara’da gerçekleşen Platin Melek Ödül Töreni’nde, ‘Çocuğa Değer Katan Kurum’ ödülünü Bandırma’ya ikinci kez kazandıran değerli eğitimcilerimizi kutluyorum. Eğitime adanmış yürekleriyle hem çocuklarımızın geleceğine hem de kentimizin eğitimine katkı sunan kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum,” dedi.

Eğitimde kaliteyi, sevgi ve güven ortamında çocuklara sunmayı ilke edinen Mutlu Çocuklar Anaokulu, bireysel farklılıkları gözeterek her çocuğun potansiyelini en iyi şekilde geliştirmeye yönelik eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Bu ödül, sadece kurumun değil, Bandırma’nın da eğitimde ulaştığı noktayı simgeliyor.

Başkan Mirza’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu nazik karşılama, eğitimcilere olan desteğin ve eğitimin kent yönetimi açısından ne denli öncelikli bir konu olduğunun altını bir kez daha çizdi. Bandırma Belediyesi, bu tür kurumların çoğalmasını destekleyerek daha güçlü bir eğitim altyapısı oluşturma hedefini sürdürüyor.