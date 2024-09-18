Bandırma'nın kurtuluş günü kutlamaları Emre Altuğ konseri ile taçlandı

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, şehrin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in katılımları ile 17 Eylül akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler, Bandırmalılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Emre Altuğ, verdiği muhteşem konser ile izleyenleri adeta büyüledi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Emre Altuğ konserine binlerce Bandırmalı katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, Altuğ’un sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek kurtuluş gününün coşkusunu doyasıya yaşadı. Yaklaşık iki saat süren konserde, sanatçı en sevilen şarkılarını seslendirirken sahnedeki enerjisi ve performansıyla büyük alkış topladı.

Başkanı Dursun Mirza’dan Teşekkür

Sahneye çıkan Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, Emre Altuğ’a ve tüm Bandırmalılara teşekkür etti. Başkan Mirza, yaptığı konuşmada kurtuluş gününün önemine vurgu yaparak, Bandırma’nın tarihine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Mirza, “Kurtuluşumuzun 102. yılını bu coşkuyla kutlamak hepimiz için gurur verici. Bugün burada bir araya gelen binlerce vatandaşımızın enerjisi, şehrimizin birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesi” dedi.

Bandırma’da Unutulmaz Bir Gece

Emre Altuğ’un sahne performansı ve Bandırma halkının coşkulu katılımıyla kurtuluş günü kutlamaları, şehre unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikler, havai fişek gösterileriyle sona ererken, Bandırma’da bir kez daha özgürlüğün ve bağımsızlığın ruhu kutlandı.