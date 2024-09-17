  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bandırma'nın kurtuluş kutlamaları coşkulu başladı

Bandırma'nın kurtuluş kutlamaları coşkulu başladı

Bandırma'nın kurtuluş kutlamaları coşkulu başladı
Güncelleme:

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile büyük bir coşkuyla başladı.

Kutlama etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgisiyle katıldığı törende, renkli gösteriler ve duygu dolu şiirler sahne aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, yaptığı konuşmada Bandırma’nın kurtuluşunun önemine dikkat çekerek, bu anlamlı günü coşku ve gururla kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinlikler, geçit töreniyle devam ederken, izleyenlere görsel bir şölen sunuldu.

Kurtuluş Günü kutlamalarının bir diğer anlamlı noktası ise, Milli Mücadele’nin son kurşununun atıldığı Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı’nda gerçekleştirilen şehitlerimizi anma töreni oldu. Bu törende, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha minnet ve saygı duyguları dile getirildi.

Tören, tüm katılımcılara birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha yaşatırken, Bandırma halkı, şehitlerine olan vefa borcunu bu anlamlı törenlerle ödedi.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak
İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada