Bandırma'nın kurtuluş kutlamaları coşkulu başladı

Bandırma’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile büyük bir coşkuyla başladı.

Kutlama etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgisiyle katıldığı törende, renkli gösteriler ve duygu dolu şiirler sahne aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza, yaptığı konuşmada Bandırma’nın kurtuluşunun önemine dikkat çekerek, bu anlamlı günü coşku ve gururla kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Etkinlikler, geçit töreniyle devam ederken, izleyenlere görsel bir şölen sunuldu.

Kurtuluş Günü kutlamalarının bir diğer anlamlı noktası ise, Milli Mücadele’nin son kurşununun atıldığı Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı’nda gerçekleştirilen şehitlerimizi anma töreni oldu. Bu törende, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha minnet ve saygı duyguları dile getirildi.

Tören, tüm katılımcılara birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha yaşatırken, Bandırma halkı, şehitlerine olan vefa borcunu bu anlamlı törenlerle ödedi.