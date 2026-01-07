Bandırma’ya Avrupa standartlarında altyapı 200 bin kişiye hizmet verecek

  1. Anasayfa
Bandırma Entegre Su Projesi Atık Su Arıtma Tesisi yapımı çalışmalarının hızla sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ileri biyolojik arıtma özelliğine sahip tesisin faaliyete geçtiğinde günlük 24 bin 533 metreküp kapasiteyle 200 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi. Akın, “Tesisimiz ile Bandırma’mız, su ve atık su yönetiminde bölgedeki en modern altyapıya sahip kentlerden biri olacak.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BANSİAD) ve Bandırma Genç İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen buluşmaya katıldı. İş dünyasından çok sayıda temsilciyi bir araya getiren buluşmaya Akın’ın yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BANSİAD) Başkanı Mehmet Ali Ozar, Bandırma Genç İş İnsanları Derneği (BANGİAD) Kürşad İpek, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak ve Erdek Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uz, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BBB Güney Marmara Koordinatörü ve Bandırmaspor Kulübü Başkanı Murat Karakoyun, Bandırma CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak ve davetliler katıldı.

 “BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BULUŞMA”

Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’i birlik ve beraberlikle yönettiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gerçekleşen buluşmanın bölgenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Güney Marmara Bölgesi’nin çok önemli değerleri içinde barındırdığını belirten Akın, “Bandırma’dan Erdek’e, körfezimizden art bölgemize kadar uzanan güçlü birlikteliğimiz üretimin, emeğin, ticaretin ve ortak aklın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Çünkü biz biliyoruz ki birlikte düşünmeden, birlikte üretmeden ve birlikte yol almadan Balıkesir’imizi kalkındırmak mümkün değildir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.” diye konuştu.

 “MARMARA’NIN PARLAYAN YILDIZLARINDAN BİRİ”

Bandırma’nın sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle ve girişimci ruhuyla Marmara’nın parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade eden Akın, “Bölgenin mevcut potansiyelini daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Memleket sevdalıları olarak bizim amacımız bu memleketi ayağa kaldırmaktır. Erdek ilçemiz turizmiyle, tarımıyla ve doğal zenginlikleriyle şehrimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Erdek’imizi de iyi bir konuma getirmeliyiz. İstişareler ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu coğrafyada atılan her ortak adımla yarınlarımızı inşa ediyoruz.” dedi.

 “İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUZ”

İş dünyasının beklentilerini çok iyi bildiklerini belirten Akın, “Öngörülebilirlik, güven, güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir destek mekanizmaları konusunda sıkıntılar çekildiğinin farkındayız. Bu anlamda elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bu doğrultuda, Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairemizi kurduk. Esnaf olmadan eşraf olmaz geleneğinden geliyorum. Esnafımızın sofrasındaki ekmeği de büyüteceğiz.” dedi.

 “200 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK”

Göreve geldiği ilk günden bu yana altyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Akın, yıllarca ihmal edilmiş bir altyapıyı teslim aldıklarını belirti. Bandırma Entegre Su Projesi Atık Su Arıtma Tesisi yapımı çalışmalarının hızla sürdüğünü aktaran Akın, “İleri biyolojik arıtma özelliğine sahip tesisimiz, faaliyete geçtiğinde günlük 24 bin 533 metreküp kapasiteyle 200 bin kişiye hizmet verecek. Böylece Bandırma’mız, su ve atık su yönetiminde bölgedeki en modern altyapıya sahip kentlerden biri olacak. Bu tesis ile bölgedeki su ve atık su sistemlerimizin teknik ve fiziksel kalitesi Avrupa standartlarına yükseltilecek. Teslim aldığımız projeyi hızlıca tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

 “YOL ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Akın, Erdek ilçesinde Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Ulaşım alanında da kent yaşamını kolaylaştıran adımlar attıklarının bilgisini veren Akın, “Bandırma’da Eti Maden yan yolunu trafiğe açarak ulaşımı rahatlattık. Yine Gönen Küçük Sanayi Sitesi-Gönen Tütüncü-Kızılay Caddesi-Mehmet Efendi Caddesi gibi önemli yerlerde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. 2026 yılında sanayi içi yollar da dâhil olmak üzere yol yapım çalışmalarımızı artıracağız. Ulaşılmayan tek bir nokta, yapılmayan yol bırakmayacağız.” diye konuştu.

 “TARIMSAL DESTEKLER ARTTI”

Tarımsal desteklemeleri artırarak tarımsal altyapıyı güçlendirdiklerini aktaran Akın, “Katma değerli ürünler oluşturmak için büyük bir seferberlik başlattık. Tarımsal sulama sistemlerini geliştirip tahin ve bamya cipsi gibi katma değerli ürünlere destek verirken coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası alanda markalaşması için de çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ziraat odalarımıza makine ve ekipman destekleri sunarak da üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Balıkesir’imizin 20 ilçesinin zengin topraklarında fakir çiftçilerimiz olmayacak. Özellikle kadınların üretime ve istihdama katılımı çok önemli. Bu konuda e-ticaret, dijital pazarlama gibi eğitimler vererek istihdama katılmak isteyen kadınları destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Her zaman iş dünyasıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerinin altını çizen Akın, “Gerçekleşen bu buluşmaya katkı sunan tüm kurumlarımıza, değerli başkanlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

