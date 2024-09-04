Bandırma'ya yeni yeşil alanlar kazandırılıyor

Bandırma Belediyesi, kente yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, kenti daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirme hedefi doğrultusunda, önce 600 Evler ve Paşakent mahallelerine sonra tüm Bandırma’ya yeni parklar kazandırıyor. Bu projeler, mahalle sakinlerinin ve çocukların doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebilecekleri alanlar sunmayı amaçlıyor.

Yapım aşamasında olan 7 adet yeni park, geniş yeşil alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve koşu parkurları, spor sahaları ve dinlenme alanlarıyla her yaş grubundan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Bu projeler, mahallelerde hem sosyal hayatı canlandıracak hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sunarak Bandırma’nın doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak.

Bandırma Belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, Bandırma’nın her köşesine yeşil alanlar kazandırma devam ediyor.