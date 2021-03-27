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Barajlara yağmur dopingi! İstanbul'un barajlarından güzel haber

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 71,14'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,14 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,36, Terkos'ta yüzde 65,58, Sazlıdere'de yüzde 37,61, Alibey'de yüzde 63,86, Büyükçekmece'de yüzde 70,15, Ömerli'de yüzde 88,41, Darlık'ta yüzde 84,91, Elmalı'da yüzde 83,54, Kazandere'de yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 50,97 olarak kaydedildi.

 

Etiketler baraj istanbul barajları iski ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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