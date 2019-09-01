Barış Karikatürleri Sergisi Beşiktaş'ta açıldı

Beşiktaş Belediyesi, Türk karikatürcüler Derneği iş birliğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde anlamlı bir sergi düzenledi. Türk ve Dünya karikatüristlerinin gözünden ‘Barış’ temasından esinlenerek çizilen karikatürlerin görücüye çıktığı serginin açılışı Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Serginin açılışına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, İBB ve Beşiktaş CHP Meclis Üyesi İnan Güney, çok sayıda karikatürist ve davetli katıldı.

BAŞKAN AKPOLAT: ‘’DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE BARIŞI YÜCELTEN BU SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN ONUR DUYUYORUM’’

Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı. ‘’Dünyada 65 milyon insanın öldüğü bir savaşın ardından barışa duyulan özlemle her gün kutlanmakta olan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barışı yücelten bu eşsiz sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyorum. Sanatta aslında barışa giden yolda en büyük güçlerden bir tanesi. Hiçbir doğruyu eğip bükmeden doğruyu bir ayna gibi bizlere yansıtan bir görev görüyor sanat. Bazen binlerle sözle anlatılamayan bir şeyi bir çizgiyle anlatabiliyor. İşte bugün burada dünyadan ve ülkemizden birçok eserin bulunduğu sergide yer alıyoruz. Bu bizim için de Beşiktaş için de çok büyük bir şans. Burada bu eserleri bizlere yansıtan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum‘’ dedi.