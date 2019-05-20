Başakşehir Living Lab. 8. Girişimci Günü

Başakşehir Belediyesi, Girişimcilik Günü ile teknoloji alanında yapılan çalışmalara destek veriyor. Özellikle çevre, enerji ve teknoloji alanlarında girişimcilere, hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuluyor.

2015 yılında başlatılan çalışma ile “Akıllı Çöp Toplama Sistemi” ve Belediyemizde kullanılan ekranların yönetildiği “doohooh” Açıkhava Reklam Alanı Listeleme ve Rezervasyon Platformu’nun da aralarında bulunduğu 70’ten fazla proje hayata geçirildi.

Girişimciler, etkinlikte projelerini detaylı bir şekilde anlatabiliyor ve tanıtabiliyor. Proje sunumlarının ardından jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren ve özel ödüle layık görülen projelere ödüller veriliyor.

Etkinlik sırasında girişimciler, yatırımcılar ve mentorlerle bir araya gelerek potansiyel iş ortaklarıyla da tanışıyor. Böylece ilişki ağlarını geliştirmenin yanı sıra doğrudan geri bildirim ve yönlendirme alma fırsatı buluyorlar.

PROGRAM

TARİH :22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA

SAAT :13:00

YER :BAŞAKŞEHİR LİVİNG LAB

ADRES :BAŞAK MAH 2.KISIM ABDÜLHAMİTHAN CAD NO:5 BAŞAKŞEHİR