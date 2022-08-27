Başkan Ahmet Aras, Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyon'da

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler, Büyük Taarruz’un 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı mücadelesinin verildiği Afyonkarahisar ve Kütahya’da bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde Ahmet Aras’a ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı, ÇYDD öğrencileri ve CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan eşlik etti. Yıldırım Kemal Şehitliği’nden başlayan ziyaretlerde Başkan Aras ve beraberindekiler, Zafertepe Şehitlik Anıtı, Dumlupınar Şehitliği ile Afyon Şuhut’ta bulunan Atatürk Evi’ne gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da Atatürk Evi’ni ziyaret edenler arasındaydı.

Kemal Kılıçdaroğlu da Kocatepe’deydi

Şuhut ziyaretinin ardından Zafer Yolu Yürüyüşü’ne katılan Başkan Aras ve beraberindekiler daha sonra Büyükkalecik köyüne hareket etti. Büyük Taarruz’un 100. yılında, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Kocatepe’de zirve yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik zirve yürüyüşünde Başkan Aras ve beraberindekilere, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da eşlik etti.

Kocatepe’de düzenlenen anma programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Anma programı kapsamında saatler 05.00’i gösterdiğinde topçu birlikleri tarafından top atışları gerçekleştirildi.

“Bu cennet toprakların değerlerini her zaman koruyacağız”

Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Aras, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi mensuplarıyla, öğrencilerimizle, başkanlarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanımızla beraber, Afyon gezisine geldik ve burada şehitlikleri dolaşıyoruz. Zafer Tepe’ye gittik, Dumlupınar’a geldik. Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nı gördük. Şehit Teğmen Yıldırım Kemal’in Şehitliği’ne gittik. Oraları gördük ve o günleri tekrar hatırladık, dimağlarımıza tekrar kazıdık. Anadolu’muzun bağrında verilen bağımsızlık mücadelesini, bu cennet toprakların değerlerini her zaman koruyacağız.” dedi.