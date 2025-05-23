Başkan Akın, Balıkesir’in geleceğini ortak akılla inşa ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle ortak akıl doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayışla sahaya inen Yakın Çözüm Saha Ekibi, Bandırma’da vatandaşlarla birebir görüşerek talep, öneri ve beklentileri yerinde dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın’ın, “birlikte yönetim” anlayışı doğrultusunda vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Yakın Çözüm Saha Ekibi, Balıkesir’in dört bir yanında aralıksız sürdürdüğü bu çalışmalar kapsamında Bandırma’da da sahaya indi. Vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlenerek kentin ihtiyaçları yerinde tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında yürüttüğü anket çalışmalarıyla vatandaşların çevreye dair görüş ve beklentilerini almaya devam ediyor. Bu çalışmalarla, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar konusunda halkın fikirleri doğrultusunda adımlar atılması hedefleniyor. Anketler aracılığıyla toplanan veriler, Balıkesir’in sürdürülebilirlik vizyonuna yön verirken, vatandaşların sürece aktif katılımını da sağlıyor. Bu sayede çevreyle dost, yaşanabilir bir Balıkesir için ortak akılla güçlü bir yol haritası oluşturuluyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN AKIN’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vatandaş odaklı yaklaşımı Bandırmalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın şehre ve halka gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini ileten vatandaşlar, karar süreçlerine dahil edilmekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.