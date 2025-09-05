  1. Anasayfa
Başkan Akın, Balıkesir’in kurtuluşunun 103’üncü yıldönümünü kutladı

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesin vatan savunmasına koştuğu Kuvayımilliye şehri Balıkesir’in 103’üncü kurtuluş gününü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Okuma Yurdu’nda toplanan yiğit Kuvayımilliyecilerimiz, cephede mücadele eden yiğitlerimiz, milli iradeyi ayakta tutan gönül insanlarımız, bu şehrin adını tarihe altın harflerle yazdırdı.” dedi.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Balıkesirliler için bağımsızlığımızın ve vatan sevdasının sarsılmaz simgesi olan 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü’nü gönülden kutladığını dile getirerek hemşehrilerinin bayram coşkusunu en kalbi duygularıyla paylaştığını vurgulayan Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadelere yer verdi:

“1922’de Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imiz, halkımızın inancı ve kararlılığıyla düşman işgalinden kurtarıldı. O gün, yalnızca Balıkesir’in değil; tüm Anadolu’nun yüreği daha güçlü attı. Kurtuluş mücadelesi, bizim şehrimizde, bu topraklarda filizlendi. Kuvayımilliye’nin öncüsü olan Balıkesir, işgale boyun eğmeden ‘Ya istiklâl ya ölüm!’ diyerek sesini yükseltti. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes vatan savunmasına koştu. Okuma Yurdu’nda toplanan yiğit Kuvayımilliyecilerimiz, cephede mücadele eden yiğitlerimiz, milli iradeyi ayakta tutan gönül insanlarımız, bu şehrin adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Bugün bizler, o kahramanların torunları olarak, onların mirasına sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Balıkesir’in kurtuluşu sadece bir zafer değil; aynı zamanda birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en büyük örneğidir. Bu ruh sayesinde biz, geleceğe güvenle bakabiliyoruz.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Balıkesir’i daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şehir yapmak boynumuzun borcudur. Bizler, atalarımızın emanetine sahip çıkarak adaletin, eşitliğin, kardeşliğin ve özgürlüğün şehrini inşa etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm Kuvayımilliyeci şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

