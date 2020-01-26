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  4. 26 Ocak 2020 14:50

Başkan Akpolat'ın çağrısına yüzlerce vatandaştan destek

Beşiktaş Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya yüzlerce vatandaşlar kısa sürede yanıt vererek depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini Beşiktaş Belediyesine getirdi.

Başkan Akpolat'ın çağrısına yüzlerce vatandaştan destek
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Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında birçok belediye yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediyesi de bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için harekete geçti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın başlattığı yardım seferberliği hemen karşılık buldu. Yüzlerce vatandaş depremin yaralarını sarmak için uyku tulumu, mont, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve çocuk ayakkabısı başta olmak üzere buna benzer malzemeleri Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binasına getirdi. Başkan Rıza Akpolat, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle gün içinde toplantı yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yardım seferberliğine gösterdiği hassasiyetten ötürü komşularına teşekkür eden Başkan Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı.

‘’# Deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız için tek yürek olduk! Başlattığımız dayanışma köprüsüne yoğun ilgi gösteren komşularımıza teşekkür ederiz. Yardımlarınızı 28 Ocak 17.00’ye kadar Belediye hizmet binamıza bırakabilirsiniz. Beşiktaş’ta paydaşlarımıza ve komşularımıza yaptığımız çağrı sonucunda, dün geceden itibaren yüzlerce vatandaşımızdan deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler geldi. Salı günü 17.00’ye kadar yardımlarınızı bize ulaştırabilirsiniz.’’

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