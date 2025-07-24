Başkan Aras Bodrum’da Birlik Mesajı Verdi: ''Ayrışma Değil Dayanışma Zamanı''

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. İlçedeki kurum temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aras, Muğla genelinde sürdürülen birliktelik mesajlarını yineleyerek turizm, spor ve madencilik yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bodrum programı kapsamında ilk olarak Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Bilgin’i ziyaret eden Başkan Aras, ardından Bodrumspor Başkanı Aşkın Demir ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile bir araya geldi. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ziyaretinde ise bölgedeki turizmcilerle buluşarak sektörün beklenti ve taleplerini dinledi.

“Rekabet Değil, Birlik Zamanı”

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Aras, amaçlarının Muğla genelinde ayrıştırıcı değil birleştirici bir yaklaşım sergilemek olduğunu vurguladı:

“Ziyaretlerimize Marmaris’ten başladık, ardından kaymakamlarımızı, belediye başkanlarını, odaları ve STK’ları ziyaret ettik. Muğla’da ‘Sakar altı – Sakar üstü’, ‘Milas – Bodrum’ gibi ayrışmalar yerine birlik içinde hareket etmeyi hedefliyoruz. Siyasette de ekonomide de bu anlayışa ihtiyacımız var. Sporu da bu birlikteliğin birleştirici gücü olarak görüyoruz.”

“Bodrumspor’un Başarısı Tesadüf Değil”

Bodrumspor’un Süper Lig’den düşmesine rağmen önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Aras, sporun yalnızca şampiyonluk değil aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, öz disiplin kazandıran bir alan olduğunun altını çizdi:

“Bizim spora bakışımız sadece başarı odaklı değil. Spor, gençleri bir araya getiren, sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlayan önemli bir araç. Bu nedenle spor yatırımlarına büyük önem veriyoruz.”

“Turizm Dar Boğazda, Konaklama Sektörü Korunmalı”

Turizmin Muğla ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi hatırlatan Başkan Aras, konaklama sektörünün bu yapının temel taşı olduğunu vurguladı:

“Turizm ilimizin başat sektörü. Konaklama sektörü bu zincirin en kritik halkası. Konaklama olmazsa yeme-içme, eğlence ve denizcilik de sekteye uğrar. Ancak şu anda sektör ciddi bir darboğazda. Bu yüzden sektör temsilcilerinin taleplerine kulak veriyoruz ve su tarifeleri gibi konuları yeniden değerlendirmeye açacağız.”

“Madencilik Yasası Doğayı ve Tarımı Tehdit Ediyor”

Yakın dönemde TBMM'de kabul edilen madencilik yasasına da tepki gösteren Başkan Aras, yasanın özellikle Muğla’nın su kaynakları, doğal güzellikleri ve tarımsal üretimini tehdit ettiğini belirtti:

“Bütün itirazlarımıza rağmen yasa meclisten geçti. Bu kent bir turizm kentiyse, bu yasa turizmi doğrudan tehdit ediyor. Muğla ormanlarının yüzde 70’i, topraklarının ise yüzde 60’ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda.”

Mapa-Şamandıra Sistemi ve Mavi Yolculuk Uyarısı

Başkan Aras, mavi yolculuk sektörünü doğrudan ilgilendiren mapa-şamandıra sisteminin özelleştirilmesinin de gündemde olduğunu söyleyerek, bu durumun bölge esnafını olumsuz etkileyeceğini ifade etti:

“Mavi yolculukla uğraşan vatandaşlarımız için mapa-şamandıra sisteminin özelleştirilmesi ciddi bir engel olacaktır. Bu süreci yakından takip ediyor ve gerekli mücadeleyi sürdürüyoruz.”

“Cumhuriyet Değerlerinden Taviz Yok”

Başkan Aras, konuşmasının sonunda Türkiye’deki mevcut toplumsal ve siyasal iklim üzerine değerlendirmelerde bulunarak cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın önemine değindi:

Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve korumak için mücadele ediyoruz. Unutmamalıyız ki, Anayasamızda yer alan eşit yurttaşlık ilkesi sayesinde bugün ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyorum. Cumhuriyetin bizlere sunduğu bu fırsatların kıymetini bilmek zorundayız.”