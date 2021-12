Başkan Aras ''İkra Deniz'e hayat ol'' kampanyasına destek verdi

SMA tip 1 ölümcül kas hastası olan 2,5 yaşındaki İkra Deniz bebek için gerekli olan, dünyanın en pahalı ilacına ulaşabilmesi adına başlatılan “İkra Deniz yaşasın, Deniz’e hayat ol” yardım kampanyasına, Bodrum Belediye Başkan Aras sosyal medya hesabından canlı yayınla destek verdi.

Bir süre öce başlatılan yardım kampanyasına destek veren Başkan Aras, instagram sayfasından canlı yayın gerçekleştirdi. Aralarında tanınmış sinema ve tiyatro oyuncularının bulunduğu, müzisyen, siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan destek grubu, İkra Bebek ve ailesi ile Başkan Ahmet Aras'ın açtığı canlı yayında buluştu. Başkan Aras, “İkra Deniz yaşasın, Deniz’e hayat ol” yardım kampanyası için destek istedi.

Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılan ve Bodrum’un tek yürek olduğu akşamda, İkra Deniz’in yaşaması için başlatılan dayanışmayı büyütmek için buradayız diyen Başkan Aras, “Duyarlılığının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bu akşam bir iyilik hareketi başlatıyoruz ve iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Ayrıca iyilik yapan endorfin salgılar, mutluluk yayar etrafına. Yapacağımız iyilik bizleri mutlu edecek. Bu iyilik hareketi İkra Deniz’i de yaşatmış olacak. Bu akşamki sloganımız “İyilik bir insanlık sanatıdır”. Sizlerin desteğine inanıyorum. Ailemize, anneye, babaya destek olacağız. Gerekli olan bu para toplanacak. Bundan hiç şüphem yok” dedi.

BAŞKAN ARAS “İYİLİK BULAŞICIDIR”

İkra Deniz bebeğin anne ve babası Emel ve Mustafa Pamuk’tan hastalık ve kampanya hakkında bilgiler alan Başkan Aras," İyilik bulaşıcıdır, iyiliksever duyarlı insanlarımız sayesinde hayata tutunacaktır. Birçok insan için aslında küçük olan meblağlar İkra Deniz için çok önemli bir meblağ haline gelebilir. Küçük büyük demeden gerekli desteği sağlarsak bu başarıya ulaşacağımıza yürekten kalpten inanıyorum” dedi.

Canlı yayında İkra Deniz bebeğin annesi Emel Pamuk “75 günlükken SMA tip 1 ölümcül kas hastası tanısı konuldu. Yurtdışında bulunan ve dünyanın en pahalı ilacı için buradayız. Kampanyamız 15 aydır sürüyor. Verdiğimiz bu çabada herkesin desteğini istiyoruz. Küçücük dokunuşlarla çığ gibi büyüyeceğiz. Kampanyamız şu anda %49’da, verdiğiniz destek ile İkra Deniz’in hayata tutunacak. Şu an midesinden açılan bir pet ile besleniyor. Kas kayıpları devam ediyor. Konuşamıyor, yatalak durumda. Bir ilacı var şu an Dubai’de. İlaç verilebilmesi için 13,5 kiloyu geçmemesi lazım. İkra Deniz'in acelesi var çünkü şu an 12 kilo. Son 1,5 kilomuz. 13,5 kiloya ulaşmaması gerekiyor. Ulaşmadan ilacına kavuşmasını istiyoruz. Yarı aç, yarı tok yatırdığım geceler oluyor. Çünkü efor harcamadan, çok çabuk kilo alabilir, o yüzden öğün aralarını açıyorum. Kaymakamlık izni ile başlattığımız destek kampanyamıza her şekilde destek verebilirsiniz. Bir SMS ile bir paylaşımla, IBAN numarası ile gücünüz neye yetirse 10 TL, 20 TL, 1000 TL, çünkü toplamamız gereken 2 milyon 200 bin dolar şu an yarıya geldik sayılır. Gönlü güzel başkanımızın da desteği ile bu parayı toplayacağız. Allah binlerce kez razı olsun. İkra Deniz’in bir an önce ilacına kavuşmasını istiyoruz. Yaşadıkları, çektikleri bitsin istiyoruz” dedi.

Daha sonra destek veren içinde sinema, tiyatro oyuncularının olduğu sanatçılar ile siyasetçi, doktor ve yazarlardan oluşan grupla canlı bağlantı kuran Başkan Aras, burada Ayşen Şahin, Büşra Sanay, Cahit Berkay, Erk Acarer, Ezgi Aktan, Gani Müjde, Uzm. Dr. Gökhan Gürel, Levent Üzümcü, Murat Ağırel, Nebil Özgentürk, Pelin Batu, Ali Haydar Fırat ve Tuba Torun’dan Deniz bebek için destek istedi.

Başkan Aras’la canlı yayına katılan sanatçı Cahit Berkay, Deniz bebek için Söke ve Bodrum’da konserler vereceğini ifade etti. Konser gelirini İkra Deniz yaşasın diye bağışlayacaklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, canlı yayında sanat ve kültür dünyasından birçok kişiyi anne Emel Pamuk’la buluşturarak her zaman destek vereceklerini ifade etti.

İyiliğin bulaşıcı olduğunu söyleyerek bir aylık maaşını da İkra Deniz bebeğin yaşaması için bağışladı.

Tedaviye ulaşabilmesi için minik İkra Deniz Pamuk'a destek olmak isteyenlerin, anne Emel Pamuk adına açılan, İş Bankası İBAN No: TR24 0006 4000 0013 0221 3813 18 nolu hesaba bağışta bulanabilecekleri bildirildi.