Başkan Aras Kadın Mahalle Sözcüleri İle Buluştu

Bodrum Belediyesi’nin Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü, “Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi kapsamında Başkan Ahmet Aras, Kadın Mahalle Sözcüleri ile bir araya geldi.

Hayata geçirilen proje kapsamında, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinin mahalle sözcüleri olan Bodrum merkezden Nilsu Karadeniz, Akçaalan Mahallesi’nden Hasbiye Dağ, Bitez Mahallesi’nden Nuran Yüksel, Mumcular Mahallesi’nden Nilüfer Erdal ile Figen Bağcı, Peksimet Mahallesi’nden Derya Çakıcı ile Agu Meltem Demir, Dereköy Mahallesi’nden Hülya Gümüşel, Ortakent Mahallesi’nden Semra Şengün, Yakaköy Mahallesi-Türkmen Mevkii’nden Ferda Arslan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Figan Erozan ile Fethiye Kızak Belediye Başkanı, Ahmet Aras ile bir araya gelerek mahallelerindeki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik toplantı gerçekleştirdiler.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleri ile başlatılan Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin birlikte hazırladığı proje, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamına alınmış ve 254 proje arasından 8 projenin kabul edildiği ve çok ses getiren “Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yaşam alanlarındaki eksikliklerin ve taleplerin kadın gözünden belirlenmesinin önemine değinen Başkan Aras, iş birliği içinde yürütülen proje sayesinde Bodrum’un eşitlikçi ve şiddet üretmeyen örnek bir kent olacağını belirtti.

Mahalle sözcülerini tek tek dinleyen Başkan Aras, “Herkesin, her koşulda var olma hakkını kullanabildiği bir kent yaratmak amacıyla kenti, kadın meclisleri, kadın örgütleri ve Bodrum kadınları ile birlikte yönetmeyi sürdürüyoruz. 8 Mart 2020’de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın olmazsa olmazlarından Yerel Eşitlik Eylem Planında sona geldik. Sürecin en başından bu yana talip olduğum bu politikayı, adım adım birlikte hayata geçiriyoruz.” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Figan Erozan, “Bu masada bulunan her kadın salt kendi mahallesinin sözcüsü değil aynı zamanda kendi kadın olma çeşitliliğini Bodrum Belediyesi’ne taşıdı. Bu anlamıyla katılımcı bir yerel yönetim, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın izlediği politikalar ile bugün hayata geçirilebiliyor.” ifadelerini kullandı.