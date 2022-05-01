Başkan Aras'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs işçi sınıfını işçi haklarını koruma, çalışma koşullarını iyileştirme, dayanışmayı ve demokrasiyi geliştirme gücünü hatırlatma günüdür. Şimdi ise bu gücü tekrar hatırlatmamız gerekiyor.

Ekonomik kriz, yaşam standartlarının düşmesi, en temel ihtiyaçların dahi lüks algılandığı bir zihniyetle yönetilmek, işçi sınıfı ve sınıf temelli hakları temsil eden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, çalışma koşulları ve hak ihlallerinin yeniden düşünülmesi açısından oldukça önemlidir.

1 Mayıs emek mücadelesinin, sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerin, bu uğurda birçok emekçinin yaşamını yitirmesine sebep olan bir mücadelenin kazanımının,

İşsizliğin, yoksulluğun, gelir paylaşımının, adaletin ve eşitliğin sağlanmasının,

Her türlü faşizme, emperyalist politikalara, baskıya ve otoriter yönetimlere dur demenin,

Çiftçinin korunduğu, üretimin ve üreticinin desteklendiği, yeniden üreten bir ülke olmanın,

Emekten yana düzenin, birlik ve beraberliğin güçlenmesinin,

Emek ve emekçinin haklı taleplerinde duyarlı bir istihdamın oluşmasının, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasının,

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının,

İşsizliğin, açlığın ve sefaletin son bulmasının,

Eşitlik, kardeşlik içinde yaşamanın,

Sağlık ve iş güvencesinin korunup gelişeceği, savaşsız sömürüsüz bir dünyanın günüdür.

Eşitlik, kardeşlik içinde yaşayacağımız bağımsız bir ülkeyi, bütün değerleri yaratan emekçi ellerimizle hep birlikte demokratik, özgür ve güvenli bir gelecek için mücadelemizi sürdürelim.

Dayanışmayla!”