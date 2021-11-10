Başkan Aras'tan 10 Kasım mesajı

Başkan Aras, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ebedi Başkomutan, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 83'ncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gerek cephelerde gerek siyaset alanlarında üstün başarılar sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle silinmez bir iz bırakmıştır. Ulu Önder, gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan:

“Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” demek suretiyle kurduğu Cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını istemiştir.

Bugün bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda; Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, Atatürk'ün fikirlerini anlama, koruma ve gençlerimize aşılayarak gelecek yarınlarımızı şekillendirmeliyiz.

Bizlere, Cumhuriyeti ve eserlerini emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete intikalinin 83’ncü yılında minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."