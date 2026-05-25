  Başkan Aras'tan Kurban Bayramı Mesajı

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Başkan Aras mesajında şu ifadelere yer verdi, “Bayramlar; toplumsal dayanışmanın güçlendiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı, insanların birbirine daha fazla yakınlaştığı özel günlerdir. Aynı sofranın etrafında buluşmayı, kırgınlıkları geride bırakmayı, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın sevincine ortak olmayı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamayı bizlere yeniden hatırlatır. Kurban Bayramı’nda da dayanışmayı, kardeşliği ve paylaşmayı en derinden hissederiz.

Bizim kültürümüzde bayramlar; kapıların birbirine açıldığı, sofraların paylaşıldığı, uzakların yakın olduğu günlerdir. Çocukların neşesi, büyüklerin duası, komşuların selamı bayramların en kıymetli tarafıdır. Yüzyıllardan beri hoşgörünün, dayanışmanın ve birlikte yaşama kültürünün en güzel hallerinin yaşandığı Muğla’mızda, bayramların bu kadim ruhunu hep birlikte yaşatıyoruz.

Muğla’mız aynı zamanda her bayram döneminde milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan önemli bir turizm kentidir. Bunun için bayram boyunca kentimizde yaşanacak yoğunluk nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Hem hemşehrilerimizin hem de kentimize gelen misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz.

Buradan kentimize gelen misafirlerimize de önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Muğla’mızın yüz ölçümünün yüzde 68’i ormanlarla kaplı. Lütfen yangına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım. Cennetten bir köşe olan doğamıza karşı sorumlulukla hareket edelim, çevremizi temiz tutalım, çöp bırakmayalım ve suyumuzu dikkatli kullanalım. Muğla’mızı her yıl yeniden gelebileceğimiz güzellikte korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu eşsiz doğada geriye çöp değil; güzel hatıralar bırakalım.

Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramı’nın tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor; başta hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

