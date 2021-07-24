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Başkan Arslan, bayramı halkla birlikte geçirdi

Başkan Arslan, bayramı halkla birlikte geçirdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kurban Bayramı tatilinde mahalleri ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kurban Bayramı süresince vatandaşlarla bir arada oldu. Bayramı baba ocağı Mehmet Alan Mahallesi’nde karşılayan Başkan Arslan, Kaymakamlık, belediye ve siyasi partilerde ki resmi bayramlaşmalardan sonra bayramı mahallelerde geçirdi.

 Kent merkezinin haricinde Tuzcumurat, Darsofa, Çamcı, Hacıarslanlar, Tahtakuşlar, Kavlaklar, Kızılkeçili Çamlıbel, Güre, Kızılçukur, Avcılar Mahaleleri’ne giderek vatandaşların bayramını kutladı.

Lokal, kahvehane ve evlere konuk olan Başkan Arslan yoğun ilgi ile karşılandı.  Vatandaşların tek tek bayramını kutlayan Başkan Arslan, “Bayramın mutluluğunu uzaktan uzağa değil, yan yana ve gönül gönüle paylaşıyoruz. Evlerini, gönüllerini bizlere açan her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birliği, beraberliği, paylaşmayı ve bir arada yaşama kültürünü daha da büyüttüğümüz; nice sağlıklı bayramlarımız olsun” dedi. 

 

Etiketler Edremit Belediye
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