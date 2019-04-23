Başkan Büyükerşen’in minik ziyaretçileri

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da katıldığı ziyarette, Büyükerşen uzun süre çocuklarla sohbet etti.

Es Çocuk Evi minikleri ve Çocuk Hakları Birimi öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükerşen, uzun süre çocuklarla sohbet etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da bulunduğu ziyarette iki başkan çocukların isteklerini dinledi.

23 Nisan’ın özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı olduğunu ifade eden Başkan Büyükerşen, tüm dünya çocuklarının en büyük bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutladı.