Başkan Çalık'tan birlik beraberlik mesajı

Beylikdüzü Belediyesi, CHP Beylikdüzü İlçe yönetimi ile kardeş ilçe Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe ve yönetimini Beylikdüzü’nde ağırladı.

Kentte yapılan ve devam eden projeler hakkında sunumların yapıldığı programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi. Başkan Çalık, ilçede devam eden ve yapılacak olan projeleri yerinde incelediklerini belirterek “Dayanışma ile birlikte daha güçlü olacağız. Bu birlik ve beraberliği hep birlikte Beylikdüzü’nden İstanbul’a yayacağız.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, CHP Beylikdüzü İlçe yönetimi ile kardeş ilçe Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe ve yönetimini Beylikdüzü’nde ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve belediye meclis üyeleri, Gaziosmanpaşa’dan gelen ilçe heyetiyle birlikte kentte yapılan ve devam eden projeleri inceledi. Heyet ilk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezini gezdi. Burada yapılan sunumların ardından Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi, Yaşam Vadisi ve Yaşam Bahçesi’nde detaylı bir tur yapıldı. Başkan Çalık, ilçede devam eden ve yapılacak projeleri yerinde incelediklerini ifade ederek “Dayanışma ile birlikte daha güçlü olacağız. Bu dayanışma ve birlik beraberliği hep birlikte Beylikdüzü’nden İstanbul’a yayacağız.” dedi.

Çalık: Değişimin ve dönüşümün başladığı yerdesiniz

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, toplantı kapsamında kentte yapılan ve devam eden projeler hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Toplumsal farkındalıkların artırılmasının önemine de dikkat çeken Çalık “Sizleri burada ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değişimin ve dönüşümün başladığı yerdesiniz. 2014 yılında beni ve birçok arkadaşımızı inandırarak bu yola, bu sürecin içerisine katan bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda yürümenin onurunu ve gururunu bir kez daha yaşıyorum. Yeni hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Burada yaşanan büyük değişim ve dönüşümü net olarak yaşamış, bu yolda mücadele etmiş biri olarak Beylikdüzü’nde yılmadan, yorulmadan azimle ve gayretle çalışmaktayız. İlçemizi her açıdan dayanaklı bir kent haline getirmek istiyoruz. Tüm çabamız bu kenti şekillendirmek. Kent yaşamını şekillendirmenin kültürle, sanatla ve sporla olduğunun da bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.