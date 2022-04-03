Başkan Esen esnafı yalnız bırakmıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Uncalı Mahallesi’nde bulunan Atlantik Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksi esnafının sorun ve taleplerini dinledi. Konuyla ilgili haber ve fotoğraflar ektedir. İyi pazarlar dileriz.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, esnaf ziyaretlerine Atlantik Taksi Durağı ile devam etti. Pandemi yasaklarının yavaş yavaş esnetilmesiyle beraber ilçe esnafıyla sık sık bir araya gelerek taleplerini dinleyen Esen, Uncalı Mahallesi’nde yer alan Atlantik Taksi Durağı’nı ziyaret etti. İlçe esnafının ağır ekonomik şartlar altında ezilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Esen, imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Taksi esnafının durak ve çevresi ile ilgili dile getirdiği talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Esen, ‘’Ülke ekonomisinin geldiği nokta bütün meslek gruplarını etkilediği gibi taksi esnafını da fazlasıyla etkilemiş durumda. Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışlardan sonra bu durumdan en fazla etkilenen meslek gruplarından biri taksi esnafıdır. Hal böyleyken, esnafımızın daha da fazla yanında olmak bizim için bir zorunluluk haline geldi. İmkanlarımız sınırlı da olsa, esnafımızın taleplerine çözüm, dertlerine derman bulmak için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.