Başkan Esen'den 23 Nisan mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Ata’mızın, ulusal egemenliğin üzerinde başka bir güç olamayacağını bütün dünyaya haykırdığı gündür 23 Nisan'' dedi.

Başkan Esen, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Ulusal egemenliğimizin 102’nci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız bugünün bir başka önemi ise Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesidir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin canı pahasına kurtuluşa erdirdiği vatanımızın yönetim şekli, yine canını siper edenlere verildiği gündür 23 Nisan. Ata’mızın, ulusal egemenliğin üzerinde başka bir güç olamayacağını bütün dünyaya haykırdığı gündür 23 Nisan. Bizlere düşen görev, bu kutlu amacı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Tertemiz, ahlaklı ve bilimin ışığında yetişen çocuklarımızı, ülkemizi ve toplumumuzu hak ettiği çağdaş seviyeye kavuşturacak azme ve iradeye de sahiptirler. Özgür ve hür fikirli bireyler olarak büyüyen çocuklarımız, her anlamda bizlere ilham kaynağı olmaktadırlar. Hayatımızın her anında gurur duyduğumuz çocuklarımız, okuyan, araştıran ve ne yapacağını her zaman bilen birer birey olmaları için biz ailelere de büyük görev düşmektedir. Çünkü ülkesini seven, halkı için özveriyle çalışan, Atatürk ilkelerine bağlı bir çocuklar, en büyük hazinedir.

Değerli yurttaşlarım; bizler, kadim tarihi ile bugüne gelen köklü gelenek ve kültüre sahip bir milletiz. Bütün bu değerlerimizi ilelebet yaşatmak için çocuklarımıza aktarmak en büyük görevlerimizdendir. Bu düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 102’nci yılını en içten duygularla kutluyor, bu kutlu günü bizlere armağan eden başta Başkomutan’ımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.