Başkan Esen’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Konyaaltı Belediye Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin kanlarını, canlarını vatan topraklarına dökenlerin iradesi olduğunu belirterek, “Ata’mızın temelini atıp büyüttüğü çınar, emin ellerdedir. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır” dedi. Konuyla ilgili bülten ve fotoğraf ektedir. İyi çalışmalar dileriz

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferler sonrası Türk milletine armağan ettiği en büyük bayramdır. Cumhuriyet ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti adeta küllerinden yeniden doğdu. Seçtikleri vekiller aracılığıyla kendi kendini yönetme biçimiyle tanışan halkımız, 98 yıldır Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı tutunmuş, bir daha asla bırakmayacağını defalarca göstermiştir. Cumhuriyet, kanlarını, canlarını vatan topraklarına dökenlerin iradesidir. Ata’mızın temelini atıp büyüttüğü çınar, emin ellerdedir. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır.”

Başkan Semih Esen, mesajında özellikle çocuklara vurgu yaptı. Esen, “Cumhuriyet değerlerimizi ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilan ettiği ilkeleri aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aktararak; ülkemizi, hak ettiği çağdaş seviyelere ulaştıracak hür fikirli nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Yeni kuşaklara cumhuriyetin ne olduğunu, kuruluşta neler yaşandığını hiç bıkmadan anlatmamız lazım. Çocuklarımızın daha özgür, refah seviyesi daha yüksek bir ülkede yaşamasını istiyorsak cumhuriyet değerlerini hep canlı tutmalıyız. Çocuklarımızın fikri hür insanlar olmasını istiyoruz. Fikri hür insan olmak da hiç kimsenin iradesine teslim olmamakla olur. Cumhuriyet bayramlarında çocuklara fikri hür insanlar olduklarını ve bu ülkede her ne varsa kendilerine ait olduğunu hissettirmek istiyoruz. Bu memleket çocuklarımızın, biz çocuklarımızın kiracısıyız, babalarımızın da ev sahibiydik. Çocuklara her anlamda borcumuz var. Yaşasın Cumhuriyet, en büyük bayramımız kutlu olsun” dedi.