Başkan Esen’den Zafer Bayramı mesajı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin kıvılcımını da yakmıştır'' dedi.

Başkan Esen, 100 yıllık zafer için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin şanlı tarihine baktığımızda, her bir karış toprağının vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerinde tutan kahramanlarca kazanıldığını görüyoruz. Onlarca devletin işgal etmek için can attığı ülkemiz, birlik ve beraberlik içindeki yurttaşlarımızın ve kahraman askerlerimizin azimli mücadelesiyle kurtarılmış ve bu günlere gelinmiştir.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birlik ve azim ile elde edilen bu zafer ile ülkemizin müreffeh yarınlara olan umutları yeşermiş, yeşeren bu umutlar Cumhuriyetimizi de filizlendirmiştir. 30 Ağustos 1922’de kazanılan bu zafer, küllerinden yeniden doğacak bir ülkenin bağımsız, laik ve demokratik geleceğinin kıvılcımını da yakmıştır.

Bağımsızlık, barış, kardeşlik ve huzurun hakim olduğu bir ülke için çok ağır şartlar altında verilen tarihi mücadelenin baş kahramanları olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.”