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  4. 26 Ağustos 2020 17:41

Başkan Genç: Var gücümüzle Giresun'un yanındayız

Giresun'da sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, afet bölgesini ziyaret edecek.

Başkan Genç: Var gücümüzle Giresun'un yanındayız
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Giresun’da yaşanılan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetmişti. Afet sonrası yaraları sarmak ve destek vermek üzere kendisi de Giresunlu olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç öncülüğünde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve CHP il - ilçe başkanları, Perşembe ve Cuma günü Giresun’da sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

GİRESUN ZİYARET PROGRAMI

27 AĞUSTOS  / PERŞEMBE

10.30 Başkanlar karşılama
11.00 Piraziz Belediye Başkanı ziyaret
12.00-13.00  Dereli Belediyesi Esnaf ve Oda Başkanları
16.00 Doğankent yolu (Jandarma aracının düştüğü yer) Jandarma Komutanlığı ziyaret
                 
28 AĞUSTOS / CUMA

10.00 CHP İl Başkanı buluşma
11.00 Yağlıdere Belediyesi çeşitli ziyaretler
13.00 Üçtepe Belediyesi (Kozbükü) Eynesil Belediyesi ziyaret
19.00 Yerel gazetecilerle yemekli toplantı
 

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sarıyer
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