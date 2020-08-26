Başkan Genç: Var gücümüzle Giresun'un yanındayız

Giresun’da yaşanılan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetmişti. Afet sonrası yaraları sarmak ve destek vermek üzere kendisi de Giresunlu olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç öncülüğünde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve CHP il - ilçe başkanları, Perşembe ve Cuma günü Giresun’da sel felaketinden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

GİRESUN ZİYARET PROGRAMI

27 AĞUSTOS / PERŞEMBE

10.30 Başkanlar karşılama

11.00 Piraziz Belediye Başkanı ziyaret

12.00-13.00 Dereli Belediyesi Esnaf ve Oda Başkanları

16.00 Doğankent yolu (Jandarma aracının düştüğü yer) Jandarma Komutanlığı ziyaret



28 AĞUSTOS / CUMA

10.00 CHP İl Başkanı buluşma

11.00 Yağlıdere Belediyesi çeşitli ziyaretler

13.00 Üçtepe Belediyesi (Kozbükü) Eynesil Belediyesi ziyaret

19.00 Yerel gazetecilerle yemekli toplantı

