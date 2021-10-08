Başkan Genç’den anlamlı ziyaret

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve diğer oda başkanlarıyla birlikte, Döşemealtı Sanayi Sitesindeki esnaflarla kahvaltıda buluştu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Sanayi Sitesindeki esnaflarla kahvaltıda buluşarak başladı. Toplantıya Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, Oto Tamirciler Odası Başkanı Ünver Dağlar, Döşemealtı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yusuf Aygül katıldı.

Toplantıda sanayi esnafı yaşamış oldukları sıkıntıları dile getirdi. Anons, kamera ve aydınlatma sistemi ile sanayi sitesi giriş ve çıkışlarına tabela konulması gibi taleplerde bulundu. Başkan Genç, “Her zaman olduğu gibi esnafımızın dertlerini ve taleplerini dinleyip gerekli notlarımızı aldık. Esnafımıza her zaman sahip çıkmaya, yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Esnafın yağmur suyu ve kanalizasyon talepleri üzerine ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol’da toplantıya davet edildi. Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı (AESOB) Adlıhan Dere, “Esnaf ve sanatkarımızın her zaman yanında olan Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.