Başkan Genç'ten Sarıyer zabıtasına teşekkür

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümü olan "1-7 Eylül Zabıta Haftası" kapsamında Sarıyer Belediyesi’nin alandaki yüzü olan Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Özellikle pandemi döneminde vatandaşın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan zabıta personeline yapılan ziyarete başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşen buluşmada müdürlük personellerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, Başkan Genç’e de zabıta personeli tarafından çiçek verildi.

ZABITANIN VARLIĞI YOKLUĞUNDA BELLİ OLUR

Zabıta Haftası dolayısıyla personele seslenen Zabıta Müdürlüğü Koordinatörü Erdinç Gün, “Meslek büyüklerimiz zabıtanın varlığı yokluğunda belli olur derdi. Ben 43 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim Mesai arkadaşlarımla birlikte her zaman gerekli özeni göstererek ilçemize hizmet veriyoruz. Sarıyerlinin huzuru ve güvenliği bizler için çok önemli. Böyle bir günde de hatırlanmak hepimizi çok mutlu etti” diye konuştu.

BAŞARILI OLMAMIZDA EMEĞİNİZ BÜYÜK

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Zabıta personeli adeta belediyenin yüzü gibidir. Ben arkadaşlarımın çalışmalarında her zaman gerekli özeni gösterdiklerini biliyorum ve sizlere özellikle pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz gayretten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mücadelede başarılı olmamızda sizlerin emeği büyük. Biz her şeyi yasalar çerçevesinde yapıyoruz ve sizlerin de risk taşıdığınızı biliyoruz. Bu süreçte sorumluluk anlayışıyla çalışıyor olmanız çok önemli” diyerek personele seslendi.