Başkan Gökhan Yüksel, ‘102 Çiçek Çocuk Değişim Programı' ile dünya çocuklarıyla buluştu

Dünyanın farklı ülkelerinden 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı kapsamında Kartal'a gelen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu bir arada yaşadı.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda Başkan Gökhan Yüksel ile buluşan çocuklar düzenlenen video konferans sistemiyle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

102 Çiçek Çocuk Değişim Programı kapsamında Balçova, Edirne, Bayramiç, Kartal, Odunpazarı, Lüleburgaz ve Subaşı Belediyeleri tarafından dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklar Türkiye'de misafir edildi. Program kapsamında, Bulgaristan'ın Sitovo köyü ve Ardino (Eğridere) şehri, Moldova Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nin Kıpçak şehri ve Doğu Türkistan'dan gelen çocuklar Kartal'da misafir edildi.

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan gösterilerde yer alarak kendi kültürlerini tanıtma fırsatı yakalayan çocuklar, online olarak gerçekleştirilen etkinlikte ise kendi şehirlerini tanıtarak 23 Nisan ile ilgili duygularını açıkladı.

CHP Balkan Masası tarafından organize edilen online toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcü Faik Öztrak, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, belediye başkanları ve 102 Çiçek Çocuk Değişim Programı kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, 102.yılda 102 misafir çocukla 23 Nisan coşkusunu kutladıklarını belirterek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Yüksel konuşmasının sonunda, Gagavuz'un Kıpçak Belediyesi ile Kartal Belediyesi'nin kardeş belediye olacağını müjdeledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada, "Belediye başkanlarımıza dünyanın bütün çocuklarını buluşturdukları ve onların birbirilerini tanımalarına imkân sağladıkları için teşekkür ederim. Çocuklarımız konuşurken küçük notlar aldım. Hepsi barışı istiyorlar, sevgiyi istiyorlar, dostluğu istiyorlar; Dünyanın bütün çocukları dünyaya barışı, sevgiyi, dostluğu getirmek ister." diye konuştu.