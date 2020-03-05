Başkan Gökhan Yüksel, Ankara caddesi esnafını ziyaret etti

Ankara Caddesi üzerinde yer alan dükkanları tek tek gezen Başkan Gökhan Yüksel’e Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Mahalle esnafı ile yapılan görüşmelerde kendileriyle sık sık bir araya gelerek belediye hizmetlerinden, beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek istediklerini söyleyen Başkan Yüksel, şöyle konuştu: "Çalışmalarımızın amacı, komşularımızın daya iyi koşullarda yaşamını sürdürebilmesidir. Ziyaretlerimiz esnaf ve komşularımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu tür ziyaretler vesilesiyle komşularımızla buluşarak birçok konuda yerinde inceleme yapma fırsatı da bulmuş oluyoruz. Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi ziyaretimizde de Kartalımızın geleceği için komşularımızın istek ve şikâyetlerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda devam eden projelerimiz hakkında kendilerini bilgilendirdik. Kartalımızın ihtiyaçları doğrultusunda hep birlikte çalışarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Tüm esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum."