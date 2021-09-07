Başkan Gökhan Yüksel: ''Bizim Kartal'a sözümüz var''

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son günlerde ‘Eski Stad Meydanı’ projesiyle ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haber ve iddialara açıklık getirdi. Başkan Yüksel, Kartal Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada Kartal’a stad yapmak için Kartallı komşularına bir söz verdiğini ifade etti.

Kartal Belediye Meclisi 3’üncü toplantı yılı Eylül ayı 1’inci oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Gökhan Yüksel, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne üç kez yazı yazdıklarını fakat bu üç yazıya da cevap alamadıklarına dikkat çekerek, “Hepimiz Kartal sevdalısıyız. Bizim niyetimiz buraya bir meydan kazandırmak. Niyetlerimiz aynı ama iletişimde bir problem var galiba. O, iletişimdeki problemleri de hallederiz çünkü bizim Kartal’a sözümüz var.” dedi

“Komşularımızın taleplerini göz önüne aldık”

‘Milli Emlak’ı yok saydınız, onlarla görüşmediniz, yangından mal kaçırdınız!’ gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Gökhan Yüksel açıklamasında şu ifadeleri kullandı. “Kartal’ın merkezinde olan ve eski stadımızın bulunduğu meydanı ben inanıyorum ki, bu salondaki herkes çok güzel hayal ediyor. Meydanın sert zeminiyle ilgili hem o bölgede yaşayan komşularımız hem de esnaflarımızla konuştuğumuzda, -‘İşin içine biraz daha yeşil alan katın’- taleplerini göz önüne alıp projeyi yeşil alanı daha fazla olan bir projeye çevirdik. -‘Milli Emlak’ı yok saydınız, onlarla görüşmediniz, yangından mal kaçırdınız’- gibi söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

“Milli Emlak’a yazılı ve sözlü bilgi verdik fakat cevap alamadık”

“Ben geçtiğimiz dönemde Kartal Belediyesi’nde Meclis üyesiydim. Ne kadar iyi bir Kartallı olduğumu ve nasıl bir Kartal hayali kurduğumu da buradaki bütün arkadaşlar bilirler. Önceki dönemde buranın yapımıyla ilgili adımlar atmış ve projelerini hazırlamıştık fakat o dönem yapımı yetişememişti. Geçtiğimiz dönem adım atmadan önce Milli Emlak’a -‘Proje alanı yaklaşık 11 dönüm, buranın yaklaşık 3 dönümü sizin. Burada Kartal halkına dönük güzel bir Meydan ve Park projesi yapmak istiyoruz. Bu alanı bize verin.’- diyerek bilgi verdik. Fakat Milli Emlak bize geri dönüş yapmadı. Biz bu dönemde ısrar ettik ve geçtiğimiz yıl 2 Kasım 2020 tarihinde bir daha Milli Emlak’a yazı yazdık. Bir de bir ‘Yap İşlet Devret’ modeli geliştirdik. Bütün inisiyatifin belediyede olduğu otoparkına, fuaye alanına, meydanına, yeşil alanına bizim karar vereceğimiz bizim tasvir edeceğimiz bir model. Tabi bu yazımıza da maalesef cevap gelmedi. Sözlü iletişim kurduğumuz süreçlerde oldu ama net yazılı bir cevap alamadık.”

“İnisiyatifin Kartal Belediyesi’nde olduğu bir model geliştirdik”*

“Kartal halkına, Kartal’ın çocuklarına sözümüz var. Güzel otoparkıyla, yeşilliğiyle güzel bir meydan yapacağız. Bu sebeple bir de şansımızı Ankara’daki Genel Müdürlüğe yazı yazarak deneyelim dedik. 26 Mayıs 2021 tarihinde Genel Müdürlüğe yazı yazdık. Burası ile bir sözlü iletişim de kurduk. Gitmek istediğimiz yol da ‘Yap İşlet Devret’ modeli gibi görünen bu modelde inisiyatifin tamamen belediyede olabilmesi içinde ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sürecin bir kısmına yüzde 100’ü belediyemize ait olan iştirak şirketimizle yol yürümek niyetimiz var. Bu ‘Yap İşlet Devret’ modelinin kurallarını Kartal Belediyesi belirliyor. Nedir bu kural? Otoparkı olacak, fuaye ve fuar alanı olacak, meydanı olacak ve bu meydanın üçte biri yeşil alan olacak.”

“Kimseden sakladığımız, gizlediğimiz bir model değildi”

“Bu projenin görsellerini ‘500 Günlük Sunum’ başlığı altında birçok meclis üyesi arkadaşımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza, kanaat önderlerimize, dernek başkanlarımıza meclis salonunda anlattım. Onlara nasıl bir proje yapacağımızı anlattım. Kimseden sakladığımız, gizlediğimiz bir model değildi.”

“2006 yılında stad formatından çıkartıldı”

Stad alanının 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin AK Parti’de olduğu dönemde stad formatından çıkartılarak, otopark ve meydan fonksiyonu yüklendiğine dikkat çeken Başkan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

“-Burayı neden stad yapmıyorsunuz- diye takılan arkadaşlarımız oldu. Onlara buranın planlarının 2006 yılında İBB ve Kartal Belediyesi’nin AK Parti’de olduğu dönemde stad formatından çıkartılarak, otopark ve meydan fonksiyonu yüklendiğini anlattım. Bizde planına uygun adım atmak zorundayız. Hatta o planda der ki; Meydanla, otopark arasında kalan açık alana ticari alan yapabilirsiniz. Ama bizim amacımız AVM veya ticarileşme değil. Sadece 100 metrekare civarında 8 tane dükkan yer alacak.”

“Milli Emlak’ın cevabını sosyal medyadan gördük”

“Dolayısıyla; en son üç ay önce yazdığımız yazıya da cevap vermeyen Milli Emlak’tan bir cevap gördük ama arkadaşlarımız bu cevabı sosyal medyadan gösterdi. Bu toplantıya gelene kadarda bana gelen bir bilgi yoktu. Bu cevap bana gelmeden nasıl sosyal medyadan gözüküyor? Bu da şaşırtıcı..!

“Niyetimiz Kartal halkına güzel bir meydan kazandırmak”

“Ben geriye dönmeyi seven biri değilim. Burada hepimiz Kartal sevdalısıyız. Bizim niyetimiz buraya bir meydan kazandırmak. Niyetlerimiz aynı ama iletişimde bir problem var galiba! O iletişimdeki problemleri de hallederiz çünkü bizim Kartal’a sözümüz var. Güzel bir projeyi orada gerçekleştireceğiz ve gerçekleştirdiğimiz projenin bütün inisiyatifi de tamamen bizde olacak. Derdimiz belediyenin cebinden para çıkartmadan o projeyi gerçekleştirmek. Proje gerçekleştiğinde niyetin ne kadar güzel bir proje çıkartmak olduğunu hep birlikte göreceğiz.” diye konuştu.