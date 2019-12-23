Başkan Gökhan Yüksel: ''Bu kardeşiniz her zaman yanınızda''

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kartal Çankırılılar Derneği Başkanı Cihan Demirbaş ve Çankırılılar katıldı.

Gecede konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Sevgili yarenler, İstiklal yolu kahramanlarının torunları, güzel hemşerilerim… Bugün ne güzel ki böyle bir toplulukla bir aradayız. Metropolün yoğunluğunda, iyi gününüzde, kötü gününüzde yan yana gelebiliyor, birbirinizi sorabiliyorsanız; işte o dernek gerçek amacına ulaşmıştır diyebiliriz. 32 yaşında belediye başkanlığı sorumluluğunu üstlenirken, Kartal bizim ailemiz dedik, Kartal'da yaşayan bütün hemşerilerimiz bizim hemşerimizdir dedik. Güler yüzlü Çankırılı dostlar, az evvel sahneye dizilen ağabeyler, başta Cihan başkan olmak üzere bize konukseverliklerini gösterdiler. 24. dönem milletvekilimiz Kadir Öğüt bize hep Çankırı sevgisini anlatırdı. Bugün o aşının vermiş olduğu sevgi ve saygıyla birbirimizi kucakladık. Bu kardeşiniz her zaman yanınızda olacak. Kartal'ın kapıları da sizlere sonuna kadar açıktır. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız." ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel daha sonra CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Bulgaristan İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov, Bulgaristan Ardino (Eğridere) Eski Belediye Başkanı Resmi Murad, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin dayanışma etkinliğine katıldı. Ardından Şiran Yedibölük Köyü Derneği’nin düzenlediği etkinlikte de Gümüşhanelilerle bir araya geldi.

