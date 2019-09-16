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  4. 16 Eylül 2019 13:06

Başkan Gökhan Yüksel, derneklerin aşura programına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hafta sonu Kartal ve çevresindeki derneklerin muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşura ve lokma dağıtım programlarına katıldı. Başkan Gökhan Yüksel'e CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi eşlik etti.

Başkan Gökhan Yüksel, derneklerin aşura programına katıldı
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Erzincan Refahiye Dernekler Federasyonu'nun Kartal Meydanı'nda düzenlediği aşura etkinliğine katılan Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberliğimizi korudukça aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur, paylaşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah kabul etsin." dedi.

Konuşmanın ardından dualar edildi, aşura ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, dağıtım sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bilecikliler Derneği, Erzincan Refahiye Dernekler Federasyonu, Erzincan Refahiye Söğütlü Köyü Derneği ve Uğur Mumcu Cemevi, Gümüşhane Şiran Çavlan Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Yaylabeli Köyü Derneği, Sivas Tokuş Köyü Derneği, Erzincan İli Tanyeri Nahiyesi Derneği, Gümüşhane Şiran Eldiğinliler Köyü Derneği, Tunceli Mazgirt Geçitveren (Riçik) Köyü Derneği, CHP Kartal İlçe Başkanlığı Hürriyet Mah. Temsilciliği ve Elazığ Karakoçan Sarıbaşak köyü Derneği'nin aşura etkinliklerine katıldı.

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