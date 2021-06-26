Başkan Gökhan Yüksel Esnaf Odaları Başkanları ile Bir Araya Geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda Kartal’ın esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi.

Oda başkanlarının talepleri ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunulan toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Otobüs, Otomobil ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Fikret Çelik, Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz, Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu adına Kasım Gümüşoğlu, İstanbul Mermerciler ve Granit İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aydın ile Fırın İş Sendikası Kartal Temsilcisi Yaşar Tüylüoğlu katıldı.

“Esnafımıza Yardımcı Olmak Adına İmkânlar Dâhilinde Ne Gerekiyorsa Yapacağız”

Pandemi sürecindeki zorunlu kapanmaların ve kısıtlamaların esnafı ekonomik olarak derinden sarstığını dile getiren esnaf odaları başkanları, sürecin söz konusu olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini dile getirdi.

Salgın önlemleri nedeniyle esnafın ağır bir yükle karşılaştığını belirten Başkan Yüksel, sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm noktasında işbirliğine açık olduklarını belirtti. Esnafın mağduriyetini bir nebze olsun giderebilmek adına Kartal Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirdikleri hizmetlerden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, salgın koşullarının devam ettiğini, ancak aşılama ile beraber salgının ivme kaybetmesi sonucu esnafa yardımcı olabilmek adına imkânlar dâhilinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Kartal Esnafının Sel ve Su Baskını Sorunu Giderildi

Kartal’ın kanayan yarası olan altyapı sorununu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yoğun bir çalışma programı izleyerek çözdüklerini anımsatan Başkan Gökhan Yüksel, bölge esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyetin de böylece giderilmiş olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonraki aşamasında Kartal Belediye Başkanı, meslek odaları başkanları ile temsilcilerinin aktardığı görüş ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Toplantının sonunda esnaf odaları başkanları, salgın süresince vermiş oldukları destek ve yardımlar için Başkan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.