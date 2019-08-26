Başkan Gökhan Yüksel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu

Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İstanbul'daki CHP'li ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri katıldı. Seçim sürecinde çalışmalarından dolayı parti mensuplarına teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a eşit hizmet konusunda kararlı bir duruşu ortaya koyacağını belirtti.

"Gece gündüz çalışacağız"

İBB Başkanı İmamoğlu, “Önemli bir demokrasi mücadelesi verdik. Şimdi sıra bu başarıyı taçlandırmada. Bu dönemden sonra da dünyaya örnek olacak siyasi bir başarı elde ettik. Bu başarı, aynı zamanda bir demokrasi başarısı. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Ekip ruhuna ve ekibiyle hareket eden bir anlayışa inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile buluştuk. Şehrimize hak ettiği değeri kazandıracak olan İstanbul'a yeni bir başlangıcın sözünü verdik." ifadelerini kullandı.