Başkan Gökhan Yüksel, İBB Başkanı İmamoğlu ile Hacıbektaş'ta

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Hacıbektaş ziyareti sırasında eşlik edenler arasında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da yer aldı.

İmamoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak Hacıbektaş Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, belediye binası balkonuna çıkarak vatandaşları selamladı. İmamoğlu, yaptığı kısa konuşmada, “Hacıbektaş’ı sizlere yakışır hale getireceğiz. İnşallah bu ülkeyi yöneten herkese Allah, Hacı Bektaş terbiyesi verir” dedi.

Ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Hacı Bektaş Veli Anma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Hacı Bektaş-ı Veli, yaşamı boyunca hep hakkı hukuku ve adaleti savunmuştur. O, barışın huzurun birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur." dedi.

Kafile daha sonra Avanos Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Gökhan Yüksel'in Nevşehir ziyareti, bugün başlayacak ve Pazar günü sona erecek İl Başkanları Toplantısı’na katılmasıyla son bulacak.