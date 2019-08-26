Başkan Gökhan Yüksel, ilkokuldaki sıra arkadaşının nikâhını kıydı

Başkan Gökhan Yüksel, çok sayıda davetlinin katıldığı Kartal Belediyesi Nikâh Salonu'nda düzenlenen nikâh töreninde çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Yeni çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, “Yeni kurmuş olduğunuz yuvanızda bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum. Yarınlara dair; vatanına milletine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı yeni nesiller yetiştireceğinize olan inancımla mutluluklar diliyorum.” diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra evlilik cüzdanını Gizem Doğan’a teslim ederek çifti tebrik etti.