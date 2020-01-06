Başkan Gökhan Yüksel Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’da bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlar Toplantısı’nın 2020 yılı Ocak ayı oturumunda ilk sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı. Başkan Yüksel, 2020 yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “8 ayı geride bıraktık ve 2020 yılında daha planlı daha programlı ilerlemek gibi bir arzumuz var. Kış ayları geldi; ancak çok yoğun soğuk veya yağmur olmadı, yine de arkadaşlarımızın hazırlıkları devam ediyor. Bunun dışında hayata geçireceğimiz yeni işler var. Daha önce de belirttiğim gibi Büyükşehir ile birlikte açacağımız bir istihdam ofisi çalışmamız var. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’mizin içindeyer alacak. Şu an yapım çalışması devam ediyor ve sanıyorum Şubat ayına varmadan açılacak. İBB’nin Anadolu Yakası’ndaki istihdam ofisi bu şekilde Kartal’da açılmış olacak. İstihdam konusunda hepinize olduğu gibi bana da çok talep geliyor. Benimle görüşmek isteyen sanıyorum 15 bin talep var ve bugüne kadar ancak 5 bin kişi ile görüşebildim. Bu konuda halk günü yaparak vatandaş ile buluşmaları düzenlemeye başladık. Yaptığımız görüşmelerin yüzde 80’i de istihdam ile ilgili. Bu nedenle istihdam ofisinin açılması çok önemli.”

Başkan Gökhan Yüksel’in açılış konuşmasının ardından Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini iletti. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Gökhan Yüksel, camilerdeki arızalı ve eski tentelerle ilgili hemen çalışma başlatılacağını söyledi. Daha büyük ve yoğun camiler ile ilgili de başka bir çalışma yapacaklarını belirten Başkan Yüksel, Kartal’da 80 civarı cami olduğunu belirterek bu konuda muhtarlar ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir felaket yaşandığını ve istinat duvarının yıkıldığını belirten Başkan Gökhan Yüksel, risk almadıklarını ve 2 binadaki toplam 60 daireyi boşaltarak vatandaşları otelde misafir ettiklerini söyledi. Bu konuda inisiyatif ve sorumluluk almalarından dolayı bina sakinlerinin duvarın yapımını belediyeden beklediklerini söyleyerek bunun yanlış olduğunu söyledi. Binanın asansör bakımı, bahçe peyzajı gibi işleri gibi istinat duvarının da bina yönetiminin işi olduğunu belirten Başkan Yüksel, tahliye edilen vatandaşların halen otelde misafir edildiğini ve yılbaşı gecesi mağdur olmaları için inisiyatif ve sorumluluk alarak bu kararı verdiklerini söyledi.