Başkan Gökhan Yüksel kritik detaya dikkat çekti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "2018 yılında bütçe görüşmelerinde ekonominin ve ibb bütçesinin bu şekilde kötüye gideceğini öngörmüş ve görüşlerimizi belirtmiştik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Meclisin ana gündem maddesi olan borçlanma yetkisi tartışmalara sahne oldu. AK Partili meclis üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma talebini kabul etmedi. Ekonomist kimliğiyle de tanınan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuyla ilgili söz alarak İBB'nin ödediği faiz miktarının yıllar içinde artışına dikkat çekti ve borçlanma yetkisinin talep edildiği şekilde verilmesini istedi.

İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun borçlanma talebini kabul etmedi. 2 milyar 225 milyon TL borçlanma yetkisi AK Partili Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmeyerek, sadece 1 milyar 525 milyon TL borçlanma yapılması için yetki verildi.

"2017'de 170 milyon TL faiz, 2019'da 1 milyar 114 milyar TL oldu"

2018 yılında bütçe görüşmelerinde, ekonomideki kötü gidişat ve İBB bütçesinin kötü yönetilmesi hakkında görüşlerini belirttiğini söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "2017 yılında faize sadece 170 milyon TL ve 2018 yılında 260 milyon TL ödemişken bu yıl 1 milyar 114 milyon TL ödeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum. 2017 yılında 4.9 milyar TL ve 2018 yılında 3.5 milyar TL bütçe açığı varken öngörmüş olduğumuz borçlanma miktarının aynen verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.